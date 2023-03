"Charlton Heston: Vom Moses zum Waffennarr": TV-Kritik zur ARTE-Doku über den Hollywood-Star

Oscar-Verleihung am 13. März

Jamie Lee Curtis euphorisch über Oscar-Nominierung: "Ich hätte damit ehrlich nie gerechnet"

Obwohl Jamie Lee Curtis seit Jahrzehnten zu den Top-Schauspielerinnen Hollywoods gehört, ist die "Queen of Horror" über ihre Oscar-Nominierung völlig aus dem Häuschen. "Ich stehe noch immer unter Schock", freut sie sich, als Anwärterin auf die Auszeichnung als "Beste Nebendarstellerin" in dem Film "Everything Everywhere All at Once".

