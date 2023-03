"Tribute von Panem"-Star Jena Malone wurde von Arbeitskollegen sexuell missbraucht

Jena Malone arbeitet hart an ihrer Heilung

"Wir filmten auf einem wunderschönen Anwesen im ländlichen Frankreich", schreibt sie dazu: "Ich bat den Fahrer, mich an diesem Feld rauszulassen, damit ich weinen und den Moment einfangen konnte." Die Zeit zuvor in Paris sei "extrem hart" für sie gewesen: Sie habe eine "eine schlimme Trennung durchgemacht" und sei "von jemandem sexuell missbraucht" worden, mit dem sie gearbeitet hatte. Auf der anderen Seite sei sie damals dankbar für die Rolle und die vielen Menschen gewesen, denen sie nähergekommen sei. Sie schreibt von einer wirbelnden "Mischung von Emotionen", die sie gerade erst zu sortieren lerne. Sie wünschte sich, dass die Dreharbeiten nicht an ein "so traumatisches Erlebnis gebunden" seien.