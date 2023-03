"Der Bachelor“: Drei Damen müssen in der ersten Nacht nach Hause fahren

Dieses Jahr sucht Rosenkavalier David Jackson seine Traumfrau in der RTL-Flirtshow (auch bei RTL+ ). In Mexiko nimmt der Bachelor die 23 Frauen, die sein Herz erobern möchten, in Empfang. Bei wem knistert es bereits beim ersten Aufeinandertreffen? Und wer muss bereits nach der ersten Nacht der Rosen wieder nachhause fahren?

Auch Kandidatin Alyssa hat dem 32-jährigen Bachelor etwas mitgebracht. Und zwar ein Kissen mit einem Comic-Auto-Aufdruck, indem ein grinsendes Pärchen sitzt. Auf eine Figur hat sie ein Foto von sich gedruckt. „This could be you“, steht daneben geschrieben. Überrascht und etwas peinlich berührt, nimmt der Bachelor die Geste an. Einen ebenfalls in Erinnerungen bleibenden Eindruck hat wohl Kandidatin Leyla hinterlassen. Die 26-Jährige ist sichtlich begeistert von dem 32-jährigen Bachelor und bringt zuerst nur ein gestammeltes „Ey, du siehst so gut aus“, heraus. Nach einem Selfie, dass sich er sich in das von ihr mitgebrachte Fotobuch kleben kann, rennt sie zu ihren Mitstreiterinnen und kreischt deutlich in Davids Hörweite: „Oh mein Gott Leute, was ist das für eine geile Drecksau, ich kann nicht mehr!“