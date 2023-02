"Django"-Star Nicholas Pinnock sucht Gelegenheiten zum Scheitern

Nicholas Pinnock begeistert derzeit das Publikum als John Ellis in der Westernserie "Django". Der Schauspieler liebt das Risiko und die Herausforderung. Das gilt auch für die Wahl seiner Rollen. "Ich spiele nur die Rollen, bei denen ich mir vor Angst in die Hose mache", erklärte der Draufgänger. Doch das loslassen, nach Drehschluss, falle ihm schwer.

Er scheut sich nicht davor, das volle Risiko einzugehen: Der britische Schauspielstar Nicholas Pinnock verfolgt schon seit seiner frühen Kindheit den Traum der Schauspielerei. Doch erst im Jahr 2011 schaffte er mit seiner Rolle im Drama "Top Boy" den internationalen Durchbruch. Seither war der 49-Jährige in Hit-Serien wie "For Life" zu sehen. Gegenüber der Agentur teleschau erklärte Pinnock, der aktuell Teil der Western-Serie "Django" (bei SKY/WOW) ist: "Ich spiele nur die Rollen, bei denen ich mir vor Angst in die Hose mache. Wenn ich richtig Schiss habe, dann bin ich an Bord. Dann ist es mir egal, welche Rolle ich am Ende spiele. Ich muss einfach nur Angst und das Gefühl haben, dass es eine echte Herausforderung für mich wird."