"Terra X – Ungelöste Fälle der Archäologie: Verschollen": Infos zur ZDF-Sendung

Wie kann es sein, dass ganze Schiffe spurlos verschwinden? Immer wieder in der Geschichte sind ganze Städte, Flotten und Heere verschollen? Wie kann das sein? Harald Lesch versucht in der Terra X-Ausgabe "Ungelöste Fälle der Archäologie: Verschollen" Antworten auf die jahrhundertealten Rätsel zu bekommen.

Können die Rätsel gelöst werden?

"Verschollen" lautet der Titel des Films von Gisela Graichen und Peter Prestel, und was verschollen ist, übt bereits seit Jahrhunderten eine große Faszination auf die Menschen aus. Harald Lesch stellt in der Dokumentation eine ganze Reihe rätselhafter Fälle vor – etwa den der "Lost Colony": Roanoke wurde im 16. Jahrhundert als eine der ersten Kolonien in Amerika gegründet. Nur wenige Jahre später fehlte von den 118 Siedlerinnen und Siedlern jedoch jede Spur. Lange Zeit zerbrachen sich Forscher den Kopf über den Verbleib der 90 Männer, 17 Frauen und elf Kinder. Erst 2013 entdeckten Wissenschaftler einen Hinweis darauf, was mit Roanoke passiert sein könnte. Doch wurden die englischen Siedler wirklich von amerikanischen Ureinwohnern versklavt?