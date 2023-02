Neue Herr der Ringe"-Filme: Die Geschichte aus Mittelerde wird fortgesetzt

Tolle Nachrichten für alle Fans von Gandalf, Aragorn und Bilbo Beutlin. Wie Warner Bros. nun verkündet hat, wollen noch viele Geschichten aus Mittelerde erzählt werden. "Höchstes Niveau an Qualität", versprechen die Macher für die Fortsetzung des Kino-Hits. Bald soll der neuer "Herr der Ringe"-Film zu sehen sein.

Das Filmstudio Warner Bros. sicherte sich nun gemeinsam mit dessen Filmlabel New Line Cinema im Rahmen eines neuen, mehrjährigen Deals mit der Embracer Group AB die Filmrechte an den Geschichten rund um das sagenumwobene Mittelerde. Nach der "Hobbit"-Filmreihe oder der Serie "Die Ringe der Macht" soll es bald weitere Franchises geben, wie das Branchenmagazin "Deadline" kürzlich berichtete. Dies habe David Zaslav, CEO von Warner Bros. Discovery, am Donnerstag während einer Unternehmens-Konferenz zu den Ergebnissen des vierten Quartals 2022 bekannt gegeben.

"Höchstes Niveau an Qualität" "Nach unserer kürzlichen Übernahme von Middle-earth Enterprises sind wir begeistert, diese neue gemeinsame Reise mit New Line Cinema und Warner Bros. Pictures anzutreten und die unvergleichliche Welt von J.R.R. Tolkien auf neue und aufregende Weise zurück auf die große Leinwand zu bringen", betonte Lee Guinchard, CEO bei Embracer Freemode. Er wisse, wie sehr diese Werke geschätzt werden. Sein Vorhaben: "In Zusammenarbeit mit unseren Partnern bei New Line Cinema und Warner Bros. Pictures, hoffen wir, die Vergangenheit zu ehren, in die Zukunft zu blicken und das höchste Niveau an Qualität und Produktionswerten einzuhalten". Man wolle den Fans also die Möglichkeit geben, tiefer in die filmische Welt von Mittelerde einzutauchen, fügten die Co-Vorsitzenden und CEOs der Warner Bros Pictures Group, Michael De Luca und Pam Abdy hinzu.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Warner soll sich bei den neuen "Herr der Ringe"-Filmprojekten wie gewohnt auf das Dritte Zeitalter konzentrieren, worauf sich auch die Filmrechte beziehen. Ein Interessenkonflikt mit dem Streaming-Dienst Amazon sollte also keine Rolle spielen, da die Serie "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" im Zweiten Zeitalter spielt und der Anbieter nach wie vor die TV-Rechte daran hält.

"Der Herr der Ringe" - weiter auf Rekordjagd? Stolze 20 Jahre nach der Veröffentlichung von Peter Jacksons epischer "Der Herr der Ringe"-Trilogie formt sich nun also ein Geschäft, das die Fangemeinde der Fantasy-Welt freuen dürfe: New Line und Warner Bros Animation sollen derzeit an "Der Herr der Ringe: The War of the Rohirrim", ein Original-Anime, arbeiten. Der Film spielt 183 Jahre vor den Ereignissen aus "Der Herr der Ringe". Die Geschichte rund um das Schicksal des Hauses Helm Hammerhand, des legendären Königs von Rohan, soll am 12. April 2024 in die Kinos kommen.

"Der Herr der Ringe"-Trilogie wurde mit insgesamt 17 Oscars ausgezeichnet. Elf davon gab es im Jahr 2004 für das Finale "Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs" – ein Rekordhalter. Dann folgte eine Filmtrilogie auf der Grundlage von "Der Hobbit". Diese sechs Filme spielten weltweit knapp sechs Milliarden Dollar an den Kinokassen ein.