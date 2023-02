"RTL Aktuell Spezial: Ukraine Krieg – Ein Jahr, das die Welt verändert hat": Infos zur Sondersendung

Kurz bevor sich der Krieg in der Ukraine zum ersten Mal jährt, zeigt RTL eine Sondersendung zu dem Thema mit Pinar Atalay. Die Nachrichtenjournalistin will mit Experten-Gesprächen, mit Filmbeiträgen und Live-Schaltungen verdeutlichen, wie die Lage aktuell vor Ort ist.

Es ist das viel strapazierte Wort von der "Zeitenwende", das Kanzler Olaf Scholz in aktualisierter Zuspitzung und betrüblicher Schärfe neu in den Sprachgebrauch eingeführt hatte. Und natürlich muss es auch in der RTL-Hauptabend-Dokumentation "RTL Aktuell Spezial: Ukraine Krieg – Ein Jahr, das die Welt verändert hat" fallen. Pinar Atalay blickt auf die Monate seit dem 24. Februar vergangenen Jahres zurück, seitdem in Europa nach dem Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine wieder Krieg herrscht.