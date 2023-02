"Prominent getrennt" 2023: Michelle Kaminsky und Marc-Robin Wenz im Porträt

Das "Bachelor"-Ex-Paar in der zweiten Staffel

"Prominent getrennt" 2023: „Es wird wild" mit Karina Wagner und Gustav Masurek

Rote Rosen hat es auf Karina Wagner und Gustav Masurek in der Vergangenheit schon genügend geregnet. Während Karina 2021 als Teilnehmerin bei „Der Bachelor“ startete, hoffte Gustav aufs Weiterkommen in „Die Bachelorette“. Und weil beide in den Sendungen die große Liebe nicht finden konnten und aller guten Dinge drei sind, fanden die beiden einander bei „Bachelor in Paradise“. Neun Monate hielt die Beziehung der beiden bis im Mai 2022 Schluss war. Bei „Prominent getrennt – die Villa der Verflossenen“ auf RTL+ wollen sich Karina und Gustav nun noch einmal zusammenraufen und an einem Strang ziehen. Ob das gelingen kann?

