"Prominent getrennt" 2023: Marlisa Rudzio und Fabio De Pasquale im Porträt

„Wir waren wie dick und doof“, beschrieb Fabio sich und seine Ex. „Er wollte mich immer verändern“, hatte Marlisa erklärt. Die 33-Jährige hatte nach der Trennung im vergangenen Jahr ihr Single-Leben genossen. Und das war ihrem 28-jährigen Ex übel aufgestoßen.

Liaison mit Marc-Robin Wenz könnte in der "Villa der Verflossenen" für Ärger sorgen

Im Sommer soll Marlisa eine kurze Affäre gehabt haben, und das mit keinem Geringeren als Marc-Robin Wenz, selbst Teilnehmer der diesjährigen Staffel von Prominent getrennt. Nach den Affären-Gerüchten um seine Ex meldete sich Fabio bei Instagram zu Wort und erklärte: "Meine Ex macht Sachen für Fame. Das ist die Sache. Sie ist famegeil.“ Harte Worte, die er noch weiter ausführte: "Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass sie das nur getan hat, weil sie genau wusste, dass Marc-Robin im Fernsehen landen würde und genau deswegen wollte sie diese Reichweite ausnutzen." Im Interview hatte Marlisa erklärte, dass sie zu ihrem Ex keinen Kontakt mehr habe und auch hoffe, dass das so bleiben würde. Spätestens in der Villa der Verflossenen treffen die beiden Berliner aber wieder aufeinander. Ob die Emotionen wieder hochkochen?