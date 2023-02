"Sharper"-Star Julianne Moore würde gerne bestimmte Objekte klauen

Ein Star ganz ohne Skandale: Schauspiel-Ikone Julianne Moore ist in Hollywood eine gefragte Schauspielerin. Und auch privat läuft es, sie kann mit Stolz auf eine echte Vorzeige-Familie blicken. Ihre beiden Kinder Caleb und Liv sind mittlerweile erfolgreiche junge Erwachsene, die Ehe vomit dem Regisseur Bart Freundlich gilt seit rund 20 Jahren als durchweg harmonisch. Mit Blick auf ihr Leben zeigt sich die 62-jährige Oscarpreisträgerin im Gespräch mit der Nachrichtenagentur teleschau äußerst dankbar: "Ich liebe das, was ich tue – und zwar mit ganzem Herzen. Es gibt keinen Tag, an dem ich aufwache und denke: 'Oh Mann, ich mache das immer noch.'" Vielmehr empfinde sie Stolz darauf, immer noch das zu tun, "was ich schon nach der Schule getan und so geliebt habe".