Harry und Meghan als "South Park"-Figur: Herzogin will Klagen

Dass die Macher der Cartoon-Serie "South Park" gerne mal den ein oder anderen Prominenten aufs Korn nehmen, wissen nicht nur Fans der Serie. Jetzt haben es auch Prinz Harry und seine Frau Meghan nach "South Park" geschafft. Doch mit ihrer Darstellung scheint Meghan ein Problem zu haben und soll nun mit rechtlichen Konsequenzen drohen.

In der Episode sind der Prinz von Kanada und seine Ehefrau zu sehen, die nach South Park ziehen, nachdem die kanadische Königin gestorben ist. Nicht nur optisch haben diese Figuren also eine starke Ähnlichkeit mit den beiden Exil-Royals.

"Meine Instagram-liebende Sch...pe von einer Frau wollte immer nur ihre Privatsphäre!" In der Folge hagelt es jede Menge Seitenhiebe in Richtung Prinz Harry und seiner Frau Meghan. So hat der kanadische Prinz etwa eine Schlägerei mit dem Earl of Halisfax (vermutlich Prinz William). Als der Prinz in der fiktiven Talkshow "Good Morning Canada" dann Werbung für sein neues Buch macht, halten die beiden Schilder hoch, auf denen zu lesen ist: "Hört auf uns anzustarren" und "Wir wollen unsere Privatsphäre". Als der Moderator behauptet, dass die Frau des Prinzen nicht wirklich Privatsphäre will, entgegnet der Prinz: "Wie können Sie es wagen? Meine Instagram-liebende Sch...pe von einer Frau wollte immer nur ihre Privatsphäre!"

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Meghan möchte als politische Persönlichkeit wahrgenommen werden In einem kurzen Moment sind zudem mehrere South-Park-Magazine zu sehen, welche die Frau des kanadischen Prinzen auf dem Cover haben. Diese Cover sind an echte Cover von Meghan in echten Magazinen angelehnt, wie etwa ein Titelbild der "GQ". Auf dem echten Cover steht "Meghan's annuns mirabilis" was lateinisch ist und so viel heißt wie "Meghans wunderbares Jahr". Auf dem Cover des South-Park-Magazines ist aber nur "Princess Anus" zu lesen.

Die echte Meghan soll nicht erfreut über ihre Parodie in der Zeichentrick-Serie gewesen sein. Laut der englischen Zeitung "Mirror" würden sich jetzt ihre Anwälte mit der "South Park"-Folge beschäftigen. In der Sendung "TalkTV" sagte Royal-Expertin Kinsey Schofield, dass sich Meghan gerne in einer Reihe mit politischen Persönlichkeiten wie Kamala Harris oder Hillary Clinton sieht, weshalb sie über die Parodie nicht erfreut gewesen sein dürfte.