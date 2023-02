Paris Hilton: Nach Geburt erzählt sie von Problemen mit ihrer Sexualität

Gespräch mit The Wasp-Schauspielerin

Weil sie keine Superheldenfilme mochte: Evangeline Lilly lehnte zwei Blockbuster-Angebote ab

Als Marvel-Superheldin Hope van Dyne, besser bekannt als The Wasp, ist Evangeline Lilly derzeit im Film "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" auf der großen Leinwand zu sehen. Eigentlich wollte sie jedoch gar nicht in einem Superheldenfilm mitspielen. Nun verriet sie in einem Podcast, welche zwei namhafte Rollen sie vorher schon ablehnte.

