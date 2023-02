Frank Elstner lässt sich von Krankheit nicht unterkriegen: "Mit viel Disziplin und Training"

Start der 18. Staffel

"GNTM": Heidi Klum nutzt Sendezeit für überraschende Stellungnahme

Die neue Staffel "Germany's Next Topmodel" startete am Donnerstag mit einer großen Überraschung. Heidi Klum wendete sich am Anfang der ProSieben-Show mit klaren Worten an ihre Kritiker. Doch das war nicht alles, was die erste Folge zu bieten hatte. Für die 29 Kandidatinnen ging es direkt los nach Los Angeles, um dort zum ersten Mal auf die Mode-Chefin zu treffen.

