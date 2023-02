"TV total": Pufpaff feiert Super-Freundschaft statt Super Bowl

Und so dauerte es nicht lange, bis Manni Ludolf in all der Aufregung die ein oder anderen Begrifflichkeiten durcheinanderbrachte. Doch das Spiel war für die beiden Freunde ohnehin nebensächlich, schließlich ging es um das miteinander. Und das lebten die beiden auch aus – natürlich auf „TV total“-Manier. Statt Super Bowl wurde „Maskottchenraten“, oder „Beer Pong“ gespielt oder zur Halbzeitshow ulkig zur Musik von Rihanna getanzt. „Das war einer der schönsten Super-Bowl-Abende, die ich in diesem Jahr mit dir erlebt habe“, sagte Pufpaff am Ende des Spiels romantisch zu Kumpel Manni.