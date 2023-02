"Das große Promibacken": Kai Schuhmann gewinnt den „Goldenen Cupcake“

Am Mittwochabend war es endlich so weit: Das Finale von "Das große Promibacken" 2023 steht an. Doch dieses Jahr mit einer Besonderheit: Es stehen erstmalig drei Männer im Finale! Schauspieler Kai Schumann, Moderator Jochen Schropp und der ehemalige Kunstturn-Europameister Philipp Boy möchten den „Goldenen Cupcake“ und 10.000 € für einen guten Zweck gewinnen. Doch wer schafft es, sich gegen seine Kontrahenten in der SAT.1-Backshow durchzusetzen?

Bei der ersten Aufgabe müssen die Finalisten eine Red Velvet Variation kreieren. Kai Schuhmann möchte Red Velvet Cupcakes mit Fruchtfüllung als Hommage an seine Wahlheimat Köln zaubern. Und die sind natürlich vegan! Der Schauspieler ernährt sich nämlich schon seit Jahren von rein pflanzlichen Lebensmitteln und muss deswegen einige Rezepte veganisieren. Eine besondere Herausforderung bei den dem red Velvet Teig, da hierfür normalerweise Buttermilch benötigt wird. Dafür dickt er Sojamilch an und imitiert so diese. Jochen Schropp möchte die Jury mit einem Red Velvet Brownie mit Cheesecake und Himbeere-Swirl überzeugen. Leider hat er seinen Cheesecake nicht lange genug auskühlen lassen, sodass die Konsistenz nicht ganz so ist wie gewollt. Das tut dem Geschmack aber keinen Abbruch. Turner Phillip Boy möchte seinen Kuchen mit einem Mantel aus roter Schokolade und Mandeln überziehen und begeistert damit die Jury.

"Finaler Höhenflug" mit einer zweistöckigen Torte In der technischen Prüfung müssen die drei „Süßer Planet“ herstellen, eine Schoko-Halbkugel mit Sahne-Likör-Creme, Himbeeren und Biskuit. Das Rezept stammt von Juror Christian Hümbs selbst. Dabei lief bei Philipp Boy einiges schief. Der Sahne-Likör-Creme fehlte der nötige Stand und sie lief beim Anschnitt flüssig raus. Jochen Schropps Planet kommt bei der Jury besser an. „Es ist perfekt, besser kann man es nicht machen. [...] Wie von einem Profi“, findet Hümbs. Auch Kai Schuhmanns „Süßen Planeten“ findet Hümbs „traumhaft“. Die gute Leistung zahlt sich aus. Der Schauspieler erhält eine Punktzahl von 38 Punkten, während Phillip Boy und Jochen Schropp sich den zweiten Platz mit 32,5 Punkten teilen. Somit ziehen alle 3 in die Endrunde ein.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren