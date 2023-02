"Matrix"-Star Keanu Reeves über schockierende KI-Erfahrung

Keanu Reeves lebte als "Neo" in "Matrix" zwischen den Welten und technischen Errungenschaften. Doch im echten Leben ist der Hollywoodstar kein Fan von künstlicher Intelligenz und Deepfakes. Nachdem er persönlich schockiert war, über ein Erlebnis mit einer Filmproduktion, die KI nutzte, steht Keanu Reeves den neuen Möglichkeiten eher skeptisch gegenüber. Im Interview hat der Schauspieler von seiner gruseligen Erfahrung gesprochen.

Dank seiner Hauptrolle im Science-Fiction-Film "Matrix" (1999) ist Keanu Reeves (58) vielen Filmfans ein Begriff. Bereits sein fiktiver Charakter "Neo" wollte nicht in einer Simulation leben, jetzt äußerte sich auch der 58-jährige Schauspieler skeptisch über den technischen Fortschritt, den Aufstieg von künstlicher Intelligenz und Deepfakes. Im Interview mit der US-Computerzeitschrift "Wired" berichtet Reeves von einer überraschenden Filmbearbeitung, die ihn dazu veranlasst habe, künftig eine Klausel in seine Verträge aufzunehmen, die Änderungen am Ausgangsmaterial ohne seine Zustimmung nicht zulassen würde.