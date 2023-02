Düsseldorf Helau – "Wir feiern das Leben": Infos zur Karnevalsfeier im Ersten

An den darauffolgenden Tagen geht es im öffentlich-rechtlichen Fernsehen närrisch weiter: Am Donnerstag, 16. Februar, zeigt das ZDF "Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung" um 20.15 Uhr. Am Freitag, 17. Februar, überträgt das Erste unter dem Motto "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" ab 20.15 Uhr aus dem Kurfürstlichen Schloss zu Mainz. Den krönenden Abschluss der Karnevalssaison 2023 bildet schließlich die Übertragung der Rosenmontagszüge in Mainz (12.15 Uhr), Köln (14 Uhr) und Düsseldorf (15.30 Uhr) sowie die Sendung "Karneval in Köln 2023" (20.15 Uhr) am 20. Februar im Ersten.