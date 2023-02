Too Hot To Handle: Germany: Alle Infos zur deutschen Ausgabe der Reality-Show!

Mit "Too Hot To Handle: Germany" startet im Februar der deutsche Ableger der bekannten Netflix-Dating-Show. In einem tropischen Paradies leben zwölf Singles auf engem Raum. Es gibt allerdings eine Regel: Berührungen jeglicher Art sind verboten.

Es wird geflirtet, es wird gefeiert, es wird exotisch und ganz bestimmt auch ein bisschen erotisch: Am Dienstag, 28. Februar, startet beim Streamingdienst Netflix die Dating-Show "Too Hot To Handle: Germany". Zwölf Singles verbringen gemeinsam einen Aufenthalt in einem Insel-Paradies und müssen dabei möglichst die große Liebe finden. Soweit, so bekannt. Allerdings hat die Sache einen Haken, wie Supercomputer Lana den Kandidatinnen und Kandidaten zu Beginn des Spektakels mitteilt: Sie müssen lernen, emotionale Bindungen aufzubauen und tiefsinnige Gespräche zu führen – aber ohne körperliche Berührungen auskommen. Küsse und Umarmungen sind ein absolutes Tabu in "Too Hot To Handle: Germany". Bei jedem Regelverstoß wird ein bestimmter Betrag von den 200.000 Euro Siegesprämie abgezogen.