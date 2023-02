Rihanna schwanger: Alle Infos zu ihrer Schwangerschaft!

Bereits während ihres Auftritts beim Sportevent lief Social Media heiß: Rihanna präsentierte sich bei der Halbzeitshow des Super Bowl im roten Overall. Der runde Bauch wurde damit geradezu in Szene gesetzt. Inzwischen ist es offiziell: Die Sängerin ist erneut schwanger.

Alle Augen waren auf sie gerichtet, der runde Babybauch war nicht zu übersehen: Rihanna wurde am Sonntag die Ehre zuteil, in der Super-Bowl-Halbzeitshow aufzutreten. Der R&B-Star sang und tanzte zu einer Reihe ihrer größten Hits in der State Farm Arena in Glendale, wo die Philadelphia Eagles zum Höhepunkt der NFL-Saison auf die Kansas City Chiefs trafen. Bereits am Sonntag, nicht lange nach dem explosiven Auftritt, bestätigte ein Sprecher gegenüber dem "Hollywood Reporter": Rihanna ist erneut schwanger.

Natürlich wurde ihre offensichtliche Schwangerschaft in den sozialen Medien umgehend zum Thema, zu offensichtlich zeichnete sich der Bauch ab. Angesichts ihres geöffneten roten Overalls ist es nicht unwahrscheinlich, dass es die barbadische Sängerin genau auf diese Reaktionen anlegte. In ihrer Halbzeitshow performte Rihanna, die am 20. Februar 35 Jahre alt wird, unter anderem beliebte Songs wie "We Found Love", "Where Have You Been" oder "Diamonds".

Mutter eines neun Monate alten Sohnes Gemeinsam mit dem Rapper A$AP Rocky hat Rihanna bereits einen neun Monate alten Sohn. In einem im Vorfeld des NFL-Finals geführten Interview erklärte sie noch, aufgrund ihrer Aufgaben als Mutter zweimal darüber nachgedacht zu haben, bei der Show aufzutreten. "Ich habe gesagt: 'Bist du sicher? Ich bin im dritten Monat nach der Geburt. Sollte ich jetzt schon so wichtige Entscheidungen treffen? Vielleicht bereue ich es ja", erklärte sie. Allerdings habe die Mutterschaft sie inspiriert, auf die große Bühne zu gehen.

"Wenn man Mutter wird, hat man das Gefühl, dass man es mit der Welt aufnehmen kann – man kann alles machen", so Rihanna im gleichen Interview. "Und der Super Bowl ist eine der größten Bühnen der Welt, also so beängstigend das auch war ... die Herausforderung hat etwas Erheiterndes", erklärte sie. Es sei wichtig für ihren Sohn, das zu sehen.

Als größte Aufgabe bezeichnete Rihanna, 18 Jahre Musik in ein 13-minütiges Set zu pressen. "Die Setlist war die größte Herausforderung. Das war der schwierigste Teil – zu entscheiden, wie man die 13 Minuten maximieren, aber auch feiern kann." Die Sängerin erklärte, sie glaube, eine gute Auswahl getroffen zu haben.