"Make Love, Fake Love": Max bringt die Gefühle von Yeliz Koc durcheinander

Yeliz Koc im Gefühlschaos: Jetzt will sie endlich herausfinden, ob ihr auserwählter Max single ist oder nicht. Von Anfang an beschleicht die Beauty nämlich das ungute Gefühl, dass Max eine Freundin hat. Dafür unterzieht sie ihm den ultimativen Test und lässt ihn in ihrer Suite übernachten. Bei der gemeinsamen Nacht geht es heiß her zwischen den Turteltauben.

Das einzige Problem: Der 25-jährige Max hat eigentlich eine Freundin, die in der Partnervilla alles mit ansehen muss. Bei den innigen Bettszenen bricht Luisa komplett zusammen. „Es ist das schlimmste passiert, der will mich nicht mehr. Das juckt den gerade ein scheiß, wie es mir geht“, sagt die Blondine. Sie ist am Boden zerstört und kämpft mit den Tränen. „Ich hätte nie gedacht, dass er so weit geht“, schluchzt sie.

Währenddessen gibt Max sich siegessicher und ist sich keiner Schuld bewusst. „Meine Grenzen habe ich glaube ich eingehalten, oder zumindest teilweise“, sagt der 25-Jährige. Seine Freundin ist sich da allerdings nicht so sicher. "Das war auf jeden Fall zu viel und ich kann mir gerade auf keinen Fall vorstellen, dass dieser Mann mich liebt", sagt sie.

Yeliz hat ein schlechtes Gewissen Als Max und Yeliz nach einer schlaflosen Nacht das Bett verlassen, ist die Stimmung in der Villa angespannt. „Ich habe schon ein schlechtes Gewissen“, gesteht die 29-Jährige. Ganz im Gegensatz zu Max: „Das Problem mit dem schlechten Gewissen. Ich besitze so was nicht." Dabei stößt sein Verhalten nicht nur seiner Freundin sauer auf, sondern auch seine Mit-Kandidaten sind nicht besonders begeistert. Allen voran Jannik, der sich schon ziemlich in Yeliz verguckt hat. Daraus macht der 26-Jährige auch kein Hehl. Die offensichtliche Zuneigung seitens Jannik macht es Yeliz nicht einfacher herauszufinden, wem ihr Herz gehört.

Jedoch muss sie sich erstmal entscheiden, wer an diesem Abend die Villa verlassen muss und wer weiter um ihr Herz kämpfen darf. Dafür musste jeder Mann einen Mit-Kandidaten nominieren und die Männer mit den meisten Stimmen sind die Wackelkandidaten des Abends. Josh, Sidar und auch Max wurden nominiert. Am Ende entscheidet sich Yeliz dazu, dass Josh die Villa verlassen muss. Tatsächlich war er einer der vergebenen Männer und darf nun seine Freundin Nasrin wieder in die Arme schließen. „Mein Hauptgewinn“, sagt der 30-Jährige stolz.