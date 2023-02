"Kanada – Der weite Norden": TV-Kritik zur heutigen ARTE-Doku

Sie ist wild und erscheint endlos weit - die faszinierende Natur Nordamerikas. In der heutigen Sendung "Kanada – Der weite Norden" auf ARTE wird das Publikum mitgenommen auf eine atemberaubende Reise. Die Dokumentation fokussiert den Lebensraum der Tiere und zeigt, wie sie in den extremen Landschaften klarkommen.

Eine Landschaft, wie in einem Bilderbuch: Auf einer Fläche von fast zehn Millionen Quadratkilometern ist im nordamerikanischen Staat Kanada einiges zu finden. Mehr als zwei Millionen Flüsse und Seen, das größte Waldgebiet und die längste Küstenlinie der Welt gibt es dort – ganz zu schweigen von der Vielzahl an Tieren, die in der kanadischen Wildnis leben. Das Regieteam Patrick Morris und Verity White hat einige spektakuläre Eindrücke mit der Kamera eingefangen und zeigt sie in der Dokumentation "Kanada – Der weite Norden".

Leben in extremen Welten

Der Film führt das Publikum durch arktische Steppen, Nadelwälder – die typisch für Kanada sind – und entlang der Küstenlinie, wo Lebewesen wie Wölfe, Luchse und Seeotter leben. Die Dokumentation fokussiert den Lebensraum der Tiere und zeigt, wie sie in den extremen Landschaften klarkommen. So wie in der Provinz British Columbia an der kanadischen Pazifikküste, die bekannt für ihre Regenwälder ist. Durch den starken Regen im Spätsommer steigt das Wasser in den Flüssen, ab dem Zeitpunkt machen sich Lachse auf den Weg zu ihren Laichgründen. Hoch im Norden Kanadas leben Millionen von Karibus, die sich von den schneebedeckten Moosen ernähren. Am St.-Lorenz-Stroms bringen Sattelrobben ihre Jungen zur Welt.