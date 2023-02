"ZDFzeit: "Prinz und Rebell – Harry gegen das Königshaus": TV-Kritik zur heutigen Doku

ARTE-Themenabend über den Krieg in der Ukraine

"Ukraine, ein Jahr Krieg in Europa": Ausnahmezustand in der Frühchen-Station

Nicht mehr lange, am 24. Februar, jährt sich der schreckliche Krieg in der Ukraine zum ersten Mal. Mit zwei Dokus widmet sich ARTE beim Themenabend den Auswirkungen des brutalen Angriffskrieges. Beginnen wird "Das Duell: Selenskyj gegen Putin" und in der folgenden Doku "Ukraine – Kriegstagebuch einer Kinderärztin" geht es in eine Frühchen-Station, die zeigt, wie nah Leben und Sterben beieinander liegen.

