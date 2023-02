"Let's Dance" 2023: Jens "Knossi" Knossalla im Porträt

Start der 15. Staffel der Abnehm-Show

"Leben leicht gemacht – The Biggest Loser": Neue Kandidaten treten den Kampf an

Ab jetzt heißt es wieder "ran an den Speck" - die SAT.1-Show "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser" startet in die 15. Runde. 20 Kandidaten treten den Kampf gegen den inneren Schweinehund und die Kilos an. In 14 neuen Folgen können die Zuschauer die Reise der Abnehmwilligen zu ihrem neuen Ich begleiten.

MEHR