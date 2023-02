Abdelkarim bei "Let's Dance" 2023: Alle Infos zum Comedian

Tanzbewegungen an der Theke, die eher wie Stolperer aussehen - darauf beschränken sich die Tanzerfahrungen von Abdelkarim. Noch - denn der Comedian wagt sich auf das "Let's Dance"-Tanzparkett. Eine Lachnummer soll die RTL-Show (auch bei RTL+) trotzdem nicht werden. Hier stellen wir Ihnen Abdelkarim in unserem Porträt vor.

Abdelkarim im Steckbrief: Geburtsdatum: 06. Oktober 1981

Geburtsort: Bielefeld

Beruf: Comedian, TV-Moderator Abdelkarim ist der selbsternannte "Marokkaner deines Vertrauens". Geboren wurde der Komiker am 6. Oktober 1981 in Bielefeld. Dort wuchs er als Kind marokkanischer Einwanderer auf und studierte Germanistik, Islamwissenschaft und Jura. Schon damals unterhielt Abdelkarim sein Publikum mit lustigen Geschichten aus seinem Leben in Bielefeld mit Migrationshintergrund. Als er damit immer erfolgreicher wurde, brach der "Let's Dance"-Kandidat sein Studium ab. Eine gute Entscheidung, denn mittlerweile hat Abdelkarim viele Fans und wurde unter anderem 2020 mit der "Goldenen Kamera" als bester Newcomer ausgezeichnet.

Der Bielefelder ist gerngesehener Gast in verschiedenen TV-Formaten wie die "heute-show", "Die Anstalt" im ZDF oder der dritten Staffel der Amazon-Prime-Show "LOL: Last One Laughing". Ein wöchentlicher Podcast namens "nich. nich. nich" gehört ebenfalls zum Repertoire von Abdelkarim, wie seine TV-Sendung "Team Abdel" im WDR.

Was Abdelkarim bei "Let's Dance" vorhat "Tanzen kann ich nicht, Vorerfahrung habe ich keine", stellt Abdelkarim vorab klar. Deshalb will er die Teilnahme an "Let's Dance" als Gelegenheit nutzen, um seinen "inneren Schweinehund zu finden und in die Freiheit zu entlassen". Sorgen bereitet dem Comedian das harte Training: „Ich freue mich – wenn auch leicht panisch – auf die große Herausforderung“, verriet der 41-Jährige im Interview mit RTL. Durchhalten ist seine Devise.