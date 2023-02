"Schwaben weissblau, hurra und helau": TV-Kritik zur Prunksitzung im BR

Alle, die nach drei Stunden Faschingsunterhaltung noch nicht genug haben, können sich auf die Sendung "Frech & Frei Retro: Das Beste aus der Fastnacht in Franken II" mit jeder Menge Highlights aus den vergangenen 35 Jahren "Fastnacht in Franken" freuen. Die diesjährige Ausgabe "Fastnacht in Franken" folgt dann eine Woche später, am Freitag, 10. Februar, um 19 Uhr. Eine weitere Woche später präsentiert sich der närrische Nachwuchs bei "Fastnacht in Franken – jung und närrisch" am Sonntag, 19. Februar, um 18.45 Uhr. Den Abschluss des bunten Treibens bildet schließlich der "Kehraus" mit den Höhepunkten der Saison am Faschingsdienstag, 21. Februar, um 20.15 Uhr.