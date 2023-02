"Der Hobbit – Eine unerwartete Reise": TV-Kritik zum Fantasy-Spektakel auf VOX

Ostern 2023 bei Amazon

"LOL: Last One Laughing": Wer ist in der vierten Staffel dabei?

Wer hätte gedacht, dass man mit einem Lachverbot so erfolgreich werden kann? Michael Bully Herbig hat mit der Amazon-Show "LOL: Last One Laughing" (kurz: "LOL") für einen Streaming-Hit gesorgt. Lange haben die Fans auf die neue Staffel gewartet - Ostern 2023 ist es endlich so weit. Dann geht die vierte Staffel der Comedyshow auf Sendung und es heißt wieder "zusammenreißen", egal wie lustig es wird. Hier erfahren Sie, welche Neulinge und Altbekannten sich dem Nicht-Lach-Experiment stellen wollen.

MEHR