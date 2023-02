20 romantische Filme kostenlos anschauen

ARD plant weitere Staffeln

"In aller Freundschaft": Fans können sich auf eine spannende Zukunft mit den Ärzten freuen

Seit nun mehr als 1000. Folgen fiebern die Fans der ARD-Serie "In aller Freundschaft" bei den Ereignissen in der Sachsenklinik mit. Und so soll es zukünftig auch bleiben. Der Sender hat verkündet, dass noch mindestens zwei Staffeln in Planung sind.

