"History's Greatest Heists": Räuberische Doku-Reihe mit Pierce Brosnan

"Große Raubüberfälle sind spannend und können, wenn sie gut erzählt werden, den Zuschauer fast zu so etwas wie einem Mittäter des Verbrechens werden lassen", ist Pierce Brosnan von seinem neuen Projekt begeistert. In der Doku-Reihe "History's Greatest Heists mit Pierce Brosnan" beleuchtet der ehemalige James Bond die spektakulärsten Raubüberfälle der Geschichte. Im Mai dieses Jahres wird die Doku-Serie auch in Deutschland zu sehen sein.

Der "Lufthansa-Raub", bei dem die Täter im Dezember 1978 am John F. Kennedy International Airport in New York City mehrere Millionen Dollar Bargeld und hochwertige Juwelen erbeuteten, steht ganz oben auf der Liste der jeweils einstündigen acht Episoden. Während das Format in den USA bereits im Februar an den Start geht, soll die deutsche TV-Premiere exklusiv bei "THE HISTORY Channel" im Mai stattfinden.

Die erstaunlichen Geschichten hinter den Überfällen Brosnan freut sich darauf, in die Vergangenheit zu reisen, "um die erstaunlichen Geschichten hinter diesen Überfällen, die tatsächlich stattgefunden haben, unter die Lupe zu nehmen – von den Masterminds der Taten bis zu den ausgeklügelten Plänen". Diese Hintergründe und Abläufe werden mithilfe visueller Effekte und Animationen szenisch nachgestellt, um für eine gewisse Authentizität zu sorgen und "in die Zeit der Taten einzutauchen", heißt es vonseiten des Senders. Experten-Interviews zu den einzelnen Vorkommnissen bereichern die Doku-Reihe inhaltlich. Zudem wird analysiert, inwiefern sich die Überfälle auf die Geschichte auswirkten. Der "Lufthansa-Raub" fand beispielsweise Platz in Martin Scorseses Klassiker "GoodFellas".

Unter anderem thematisiert die Reihe den Überfall auf die United California Bank 1972 in Laguna Niguel, Kalifornien, den Diamantenraub 2003 im belgischen Antwerpen, den Banküberfall auf die Armored-Zentrale in Los Angeles im Jahr 1997 und den Raubüberfall auf das Pierre-Hotel 1972 in New York City.

Die Produktion "History's Greatest Heists mit Pierce Brosnan" folgt auf "History's Greatest Mysteries mit Laurence Fishburne" und "Great Escapes mit Morgan Freeman", die auch den Weg in den deutschsprachigen Raum fanden.