"ARD Wissen: Mein Körper. Meine Energie": TV-Kritik zur Doku

"Mehr Sport machen", das ist ein Vorsatz, den viele kennen. Doch häufig fehlt es an der Energie, um solche Vorhaben auch in die Tat umzusetzen. Die zweiteilige ARD-Dokumentation "Mein Körper. Meine Energie." beleuchtet in der ersten Folge die körperlichen und psychischen Belastungen aufgrund des Corona-Lockdowns. Im zweiten Teil geht es um die allgemeine Power und wie wir alle mehr Energie für unseren Alltag gewinnen können.