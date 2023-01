Bushido Einnahmen: 50 000 Euro Fixkosten im Monat

Anna-Maria bricht zusammen: "Das sage ich so und das schneidet ihr auch nicht raus"

Wie in der vorausgegangenen Doku-Folge schon angedeutet, zieht die Großfamilie nach nur wenigen Monaten in ein neues Haus, eine riesige Luxusvilla mit Pool und Privatkino. Bushido setzt sich in dieser heißen Phase lieber ab und zeigt einem Freund das neue Anwesen: "Das ist eine ganz gefährliche Phase, da muss man meiner Frau wirklich aus dem Weg gehen." Anna-Maria findet das verständlicherweise gar nicht lustig: "F..ck you! Sorry, f..ck you! Bei mir ist das Fass voll!" Unter Tränen bricht sie zusammen: "A...loch. Das sage ich so und das schneidet ihr auch nicht raus".