"schlachthof": Alle Infos zur Jubiläums-Ausgabe

3sat-Doku über industriell hergestellte Nahrung

"Die Fertigessen-Falle": Was machen die hoch verarbeiteten Lebensmittel mit uns?

Es gibt kaum Haushalten, wo nicht Fertigprodukte in der Küche zu finden sind. Die hoch verarbeiteten Lebensmittel sind vor allem in Großgaststätten oder Betriebskantinen nicht mehr wegzudenken. Doch was macht diese Nahrung mit unserem Körper? Schaden wir uns damit oder ist der Ruf des schnellen Essens schlechter, als es in Wirklichkeit ist? Die 3sat-Doku "Die Fertigessen-Falle" nimmt das Thema genauer unter die Lupe.

