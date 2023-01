Nach Wechsel in die Politik: ARD-Journalist wehrt sich gegen Vorwürfe

ARD-Hauptstadtjournalist Michael Stempfle fand bei seinem "Tagesschau"-Kommentar viele lobende Worte für Verteidigungsminister Boris Pistorius. Nur wenige Tage danach, gab Stempfle bekannt als neuer Sprecher des Verteidigungsministeriums in die Politik zu wechseln. Dieses Timing warf Fragen auf und es hagelte Kritik. Nun hat sich der Journalist zu den Vorwürfen geäußert.

Auch der SWR äußerte sich auf "DWDL.de"-Nachfrage zu der strittigen Personalie. Stempfle habe sich am Montag erstmals zur Beendigung seines Arbeitsvertrages geäußert. Der Zeitraum sei "natürlich sehr knapp", räumt der künftige Pressesprecher des Bundesverteidigungsministeriums selbst ein. Gleichwohl habe er den Wechsel nicht aufschieben wollen: "Aufgrund der aktuellen Entwicklungen ist es für mich wichtig, möglichst von Anfang an dabei zu sein", führt er die Hintergründe aus. "Daher konnte ich nicht sagen: 'Lassen Sie uns lieber drei Monate warten.'" Aus seiner Sicht habe er mit seiner umgehenden Kündigung beim SWR adäquat reagiert.

Der betreffende Kommentar auf "tagesschau.de" wurde inzwischen mit dem Hinweis versehen, dass Stempfle zum Zeitpunkt. als der Artikel entstand, noch Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio war. Man wolle für Transparenz sorgen, bekräftigte der SWR. Das Ministerium teilte am Montag in einem Statement mit, dass man derzeit den konkreten Zeitpunkt des Wechsels abstimme. Wann genau Michael Stempfle sein Amt im Verteidigungsministerium antreten wird, ist demnach noch unklar. "Möglicherweise schon in den nächsten Tagen", lautet gleichwohl eine Prognose.