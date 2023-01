"Hotel Mondial": Alle Infos zur neuen ZDF-Serie

Bitzschnell macht sich die neue Chefin unbeliebt

Schon die ersten Bilder deuten an, worum es in Staffel eins gehen wird: Ein kleines Mädchen ist traumatisiert durch das Verschwinden seiner Mutter und kehrt viele Jahre später an den Ort des noch ungeklärten Geschehens zurück – ins Hotel Mondial. Dort will die inzwischen erwachsene Lara Hildebrandt (Joy Ewulu) nicht nur herausfinden, was damals passiert ist, sondern auch die Stelle als Assistentin der Geschäftsführung antreten. Doch die neue und ziemlich unterkühlte Chefin Eva de Vries (Gesine Cukrowski), die sich erst inkognito einschleicht, um sich dann schneller als jeder Zimmerservice liefern kann, bei jedem unbeliebt zu machen, duldet niemanden neben sich und setzt Lara an die Luft. Schließlich darf die hartnäckige Dame an der Rezeption arbeiten.