Streaming-Highlights 2023: Diese Serien kommen in diesem Jahr

2022 haben „House of the Dragon“ und „Ringe der Macht“ den Ton angegeben. Das erwartet uns (vermutlich) dieses Jahr.

KILLERS OF THE FLOWER MOON

Im Frühjahr 2023 kehrt Tom Hiddleston (Foto) als nordischer Gott Loki in der gleichnamigen Serie zurück. Kate Dickie (bekannt als Lysa Arryn aus „Game of Thrones“) wird als Bösewicht zu sehen sein. Offen ist noch, ob auch der am Ende der ersten Staffel angeteaserte Kang auftreten wird. Erscheint bei Disney+ .

Alina Starkov (Jessie Mei Li, Foto) ist in der zweiten Staffel von „Shadow and Bone“, die am 16. März startet, auf der Flucht. Manche sehen in ihr eine Verräterin, dabei möchte Alina nur die Schattenflur vernichten und Ravka vor dem Untergang bewahren. Erscheint bei Netflix.