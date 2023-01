Alec Baldwin angeklagt: ein Verband gibt dem Schauspieler Rückendeckung

Die Nachricht, dass Schauspieler Alec Baldwin sich vor Gericht für die tödlichen Schüsse am Set auf Kamerafrau Halyna Hutchins verantworten muss, schlug hohe Wellen. Doch nun gibt es unerwartete Hilfe für den Hollywood-Star. Ein amerikanischer Schauspielerverband stellt sich hinter Alec Baldwin und hat ein offizielles Statement abgegeben. "Die Aufgabe eines Schauspielers ist es nicht, Waffenexperte zu sein", argumentiert der Verband. Die Anklage sieht es allerdings etwas anders: "Wenn auch nur einer dieser drei Leute – Alec Baldwin, Hannah Gutierrez-Reed oder David Halls – seinen Job gemacht hätte, wäre Halyna Hutchins heute noch am Leben".

Mehr als ein Jahr nach dem tödlichen Schuss während Dreharbeiten auf die Kamerafrau Halyna Hutchins müssen der Schauspieler Alec Baldwin und die Waffenmeisterin am Set, Hannah Gutierrez-Reed, wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten. Dies teilte die zuständige Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Darauf reagierte prompt der amerikanische Schauspielverband SAG-AFTRA.

In einem Statement auf seiner Website stellt sich der Berufsverband klar hinter Baldwin: "Der Tod von Halyna Hutchins ist eine Tragödie, und zwar umso mehr, als er vermeidbar war", heißt es in dem Text. Aber: "Es handelt sich nicht um ein Pflichtversäumnis oder eine kriminelle Handlung seitens eines Akteurs."

Weiter heißt es in dem Schreiben: "Jeder, dem am Set eine Schusswaffe ausgehändigt wird, muss in der sicheren Handhabung und Verwendung geschult und angeleitet werden, aber alle Aktivitäten mit Schusswaffen am Set müssen unter der sorgfältigen Aufsicht und Kontrolle des professionellen Waffenmeisters und des Arbeitgebers erfolgen."