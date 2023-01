Aktenzeichen XY ... ungelöst: Das sind die Fälle heute

3sat-Doku

Wie Deutschland die Energiewende schaffen kann

In der Doku "Kraftakt fürs Klima – Wege aus dem Notstand" von Regisseur Roland May dreht sich alles um erneuerbare Energien in Deutschland. Experten aus unterschiedlichen Bereichen geben Einblicke in die Chancen und Risiken der Energiewende.

