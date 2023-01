Anke Engelke im prisma-Podcast: Wir sind alle in irgendetwas gut

Anke Engelke ist wirklich jedem TV-Zuschauer in Deutschland ein Begriff. In der aktuellen Folge von „Hallo! – Der Promi-Podcast“ erklärt sie uns, warum sie Vollblutschauspielerin ist, weshalb sie lange einen Minderwertigkeitskomplex hatte und es keine dummen Fragen gibt.

Anke Engelke: Als Schauspielerin – weil der Beruf ja vieles beinhalten kann. Ich habe den Beruf auf unkonventionelle Weise erlernt und bin wirklich richtig froh über diese Entwicklung, allerdings nehme ich mich und diesen Beruf nicht zu wichtig: damit steht und fällt nicht alles in meinem Leben, ich stelle das Private immer vor das Berufliche. Aber weil ich meinen Beruf so sehr liebe, bin ich wohl eine sogenannte Vollblutschauspielerin.

Anke Engelke: Gute Frage. Ich hatte lange einen kleinen Minderwertigkeitskomplex, weil das Komische in Deutschland so einen schlechten Ruf hat. Allerdings kam dieses Stigma nicht etwa von Seiten der Schauspielkollegen, sondern von Kritikern, die das komische Fach weniger schätzen als das ernste. Das lag am Vorurteil, dass man bei der Komik weniger bei der Sache ist als zum Beispiel beim Drama, dass also das Leichte einfacher herzustellen sei als das Schwere. Seltsam, denn viele Kollegen haben richtig Bammel vor Komik, ihr Respekt vor guten Komikern ist groß, weil richtiges Timing und der Umgang mit Pointen harte Arbeit sind.