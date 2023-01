"Kamala Harris" - ARTE-Doku: Schlägt ihre große Stunde noch?

In einem Themenabend wirft ARTE ein erschreckendes Licht auf ein Land, dessen gesellschaftlichen Spannungen sich noch immer nicht beruhigt haben – im Gegenteil. Auch um die Rolle der Vize-Präsidentin Kamala Harris geht es in einer Doku.

Schon wieder stehen die USA am Scheideweg – und, wie viele Polit-Experten analysieren, auch irgendwie stellvertretend für die eigentlich so stolzen, traditionsreichen Demokratien der westlichen Welt. Ausgerechnet in Zeiten akuter Weltkrisen und eines heißen Kriegs in der Ukraine muss man sich Sorgen machen um die innere Verfasstheit der USA. ARTE steigt unter dem Motto "USA – Ein gespaltenes Land" in einen durchaus sehr wichtigen Themenabend ein, der von großen innenpolitischen Kämpfen erzählt, die längst die ganze Welt in Atem halten.