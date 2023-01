"Der Tod – Die beste Entscheidung meines Lebens": professionell assistierten Suizid

Also beginnt Noah ein Studium, trifft Freunde, doch das reicht ihm nicht. Nach zweieinhalb Jahren meldet er sich deshalb bei einem Sterbehilfeverein an. "Noah weiß, dass es für uns unerträglich ist", sagt seine Mutter im Film. "Aber das ist etwas, was er mir von Anfang an gesagt hat, dass es jetzt mal um ihn geht und dass er jetzt nicht mehr auf uns Rücksicht nehmen kann. Denn er hat erkannt, dass er den Weg, den er bis hierher gegangen ist, für andere gegangen ist, also für uns." Bei seinem allerletzten Wunsch wird er deshalb bedingungslos von seiner Familie unterstützt.