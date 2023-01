"The Last of Us"-Darsteller Pedro Pascal: "Glaube, meine Familie würde mich verstoßen"

Endzeit mit Zombies: Oft erzählt, aber es kommt eben drauf an, wie man's macht. Joel (Pedro Pascal) und Ellie (Ella Ramsey) durchstreifen die von einer Pandemie, Gangster-Horden und einem faschistischen Militärregime destabilisierte USA. Die Erzählung eines "ungleichen Paares" on the road dürfte als Serien-Highlight 2023 schwer zu schlagen sein. Fotoquelle: 2021 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

"The Last of Us"-Star Pedro Pascal (bei der Premiere in Los Angeles) lacht auf die Frage, wie es ihm wohl in einem Endzeitszenario ergehen würde: "Ich glaube, meine Familie würde mich verstoßen, weil ich zu anstrengend bin." Fotoquelle: 2023 Getty Images/Frazer Harrison

Mehr Endzeit geht nicht: Die HBO-Serie "The Last Of Us" nach dem gleichnamigen Videospiel zeigt Pedro Pascal ("The Mandalorian") und die junge Ella Ramsey ("Game of Thrones") auf einem Roadtrip durch die postapokalyptische USA. Fotoquelle: 2021 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

Pedro Pascal und Bella Ramsey sind die Stars in "The Last of Us". Fotoquelle: 2023 Getty Images/Frazer Harrison

Spuren einer ziemlich schnell untergegangen Kultur: Als sich im September 2003 eine Pilz-Pandemie auf der Erde breit macht, die Menschen in tödlich beißende Bestien verwandelt, ist innerhalb eines Wochenendes Schicht im Schacht. Joel (Pedro Pascal) und Ellie (Ella Ramsey) sind Überlebende, er soll die 14-Jährige zu einem Rebellen-Camp bringen. Fotoquelle: 2021 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

Joels Gefährtin Tess (Anna Gorv, rechts) erhofft sich von der jungen Ellie (Ella Ramsey) nichts weniger als eine Zukunft für die Menschheit. Fotoquelle: 2021 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

Das taffe Paar Tess (Anna Gorv) und Joel (Pedro Pascal) übernimmt einen schwierigen Job: Sie sollen eine 14-Jährige heimlich von einer durch die Militärregierung gesicherte (Unrechts-)Zone zu Rebellen bringen, die an einem Mittel gegen das Virus forschen. Fotoquelle: 2021 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.