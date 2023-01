"Tatort: Du bleibst hier" – Kritik zum neuen Fall aus Dortmund

Dass man nach dem tragischen und für die Zuschauer völlig unerwarteten Tod Martina Bönischs in der Folge "Liebe mich!" vom 20. Februar 2022 auch ein knappes Jahr später nicht einfach zur Tagesordnung übergehen kann, war zu erwarten. Zu dramatisch, ja drastisch war Bönischs Ableben, was umso mehr schockierte, weil es vor der TV-Öffentlichkeit im Vorfeld der Ausstrahlung geheim gehalten werden konnte. Und, na klar: Peter Faber, dessen Liebe zu Bönisch sich in deren Abschiedsfolge endlich offenbarte und kurzzeitig "gelebt" werden konnte, hat schwer am Verlust zu schlucken.