Broadway-Schauspielerin Carole Cook verstorben

Neue Serie bei SKY

"The Last of Us": Mit Spannung erwartete Game-Adaption startet

Wenn sie "The Last of Us" hören, schnalzen Gamer mit der Zunge. Das Playstation-Exklusive von Naughty Dog und Neil Druckmann gilt als eines der besten Konsolenspiele überhaupt. Nun wurde es von HBO als Serie adaptiert.

