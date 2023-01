Netflix bietet 2023 mehr Sportdokus an

Netflix baut sein Angebot für Sportfans aus: In diesem Jahr starten verschiedene Produktionen, u.a. eine mehrteilige Tennis-Doku und "Heart of Invictus".

Zum Einstimmen der neuen Formel 1-Saison (ab Sonntag, 5. März, in Bahrain) startet am Freitag, 24. Februar, die fünfte Staffel von "Formel 1: Drive to Survive". Hier bekommt das Publikum Einblicke auf die Vorbereitungen für die FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft 2022. In der Serie wird unveröffentlichtes Filmmaterial und Interviewausschnitte mit berühmten Fahrern der Formel 1 gezeigt. Im selben Monat zeigt Netflix die Doku-Reihe "Full Swing" (Mittwoch, 15. Februar), die eine Gruppe von Profigolfern begleitet.