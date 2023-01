"Der große Schlagerabschied": Florian Silbereisen feiert Jürgen Drews

Er war der "König von Mallorca": Jürgen Drews hat die Schlagerszene auf dem Ballermann wie kein anderer geprägt. Im Sommer 2022 hatte er in der ARD-Show "Die große Schlagerstrandparty" mit Florian Silbereisen vor fast 4,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern das Ende seiner Karriere verkündet. Grund für den Rückzug sei seine Erkrankung: Vor rund einem Jahr hatte Drews bekannt gegeben, an der Nervenkrankheit Polyneuropathie zu leiden. "Es ist an der Zeit, mein Privatleben auf Platz eins zu stellen", erklärte Drews damals in einem Interview mit "Bild am Sonntag": "Ich bin nicht mehr so belastbar wie früher, und ich merke, dass es mir unheimlich guttut, zu Hause zu sein."