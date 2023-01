Dschungelcamp 2023: Warum Djamila Rowes Teilnahme eine richtig gute Nachricht ist

Djamila Rowe ist nun also die Ersatzkandidatin — oder vielleicht ein Upgrade? Wer sich mit Reality-TV nicht so auskennt, dürfte Djamila Rowe höchstens noch wegen des Skandals um eine erfundene Affäre mit dem früheren Schweizer Botschafter Thoams Borer kennen. Die trash-affinen Zuschauer dürften ob der Nachricht aber duchaus frohlockt haben. Denn die als Botschaftsluder bekannt gewordene Rowe ist das, was man in Reality-Kreisen "Trash-Gold" nennt.