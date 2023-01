Dschungelcamp 2023: Wer ist Jolina Mennen?

Als Transgender-Influencerin hat sich Jolina Mennen einen Namen gemacht, vielen RTL-Zuschaurinnen dürfte sie trotzdem unbekannt sein. Wer also ist die Dschungelcamp-Kandidatin?

"Vielleicht kann ich ein bisschen Rock'n'Roll in den Dschungel bringen", lässt sich Jolina Mennen (30) im Interview mit RTL zitieren. Die Transgender-Influencerin wolle beweisen, dass sie mehr ist als ein "selbstinszenierter Paradiesvogel". Schließlich blickt sie auf ein turbulentes Leben zurück: Die kesse Brünette startete ihre Karriere in der Öffentlichkeit 2008 mit einem YouTube-Channel. Ihre Fangemeinde wuchs schnell. Mittlerweile erreicht sie 284.000 Abonnenten.

Heute kennt man die 30-jährige Influencerin aus Formaten wie "RTL Turmspringen" (RTL) und der "TV TOTAL WOK WM" (ProSieben) 2022. Was mit einfachen Vlogs und Make-up-Tutorials begann, gipfelte schließlich in einer Vorbildfunktion für die gesamte LGBTQIA+-Community. Jolina Mennen hieß bis 2016 nämlich noch Julian. Sie habe schon immer gewusst, dass sie im falschen Körper stecke. Obwohl sie 2013 Ehemann Florian Mennen heiratete, konnte sie erst drei Jahre später zu ihrem wahren Ich stehen. Sie nahm ihre Followerinnen und Follower auf ihrer Reise an die Hand und dokumentierte unter anderem drei geschlechtsangleichende Operationen. Sie fasste daneben nicht nur als Realitystar Fuß, sondern überzeugte auch als Autorin: 2019 erschien die Spiegel-Bestseller-Autobiografie "Storytime". Darin verarbeitet sie das Erlebte.