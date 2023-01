"Wilsberg: Fette Beute" – Kritik zur neuen Folge heute im ZDF

In der neuen "Wilsberg"-Folge stirbt der Mitarbeiter eines Start-ups an einer Überdosis Aufputschmittel. Schnell wird klar: Es geht um viel Geld.

Immer diese hippen, jungen Leute mit ihren verrückten Start-up-Ideen! Was sind die denn nun? Wertvolle innovative Gründergeister, die die Wirtschaft voranbringen und der Gesellschaft einen Dienst erweisen? Oder doch eher Marktzerstörer, nachdem alteingeführte Unternehmen nicht selten durch die fortschrittliche Konkurrenz den Bach runtergehen? Immer wieder arbeiten sich auch Kriminalfilme an diesem Thema ab. So auch der neue "Wilsberg"-Fall "Fette Beute". Um die sieben Millionen Menschen schalten regelmäßig ein, wenn der Münsteraner Privatdetektiv, der ohne Frage eher die "alten Methoden" bevorzugt, auf Verbrecherjagd geht. Wobei: Diesmal ist zunächst gar nicht mal klar, ob es überhaupt ein Verbrechen gab.

Wilsberg (Leonard Lansink) und sein Freund und Finanzbeamter Ekki (Oliver Korittke) sind auf dem Gehweg in einen Plausch versunken, als Ekki unvorsichtig einen Fuß auf die Straße setzt. Ein Auto weicht wild aus, obwohl es das vielleicht gar nicht gemusst hätte, und rast in eine Reihe parkender Fahrzeuge. Als die beiden nach dem Fahrer sehen wollen, stellen sie fest: Er lebt nicht mehr. Der harmlose Unfall dürfte kaum die Ursache für seinen Tod gewesen sein.

Leon Zöller war Mitarbeiter eines jungen Start-ups. Dessen sehr deutscher Titel "HausMeister" macht grob deutlich, um was es dabei geht: Die App sammelt Aufträge für unterschiedlichste Tätigkeiten daheim ein. Das Start-up-Team koordiniert, kooperiert mit anderen Unternehmen und vermittelt die Arbeiten weiter. Allerdings: "HausMeister" will natürlich mitverdienen, die Partner bekommen weniger als üblich, und wer nicht mitmachen will, droht gleich ganz unterzugehen. So wie die Traditionsschreinerei von Karl Fürstenberg (Hans Brückner) und seinem Sohn Robin (Moritz Heidelbach), die bald schon finanziell mit dem Rücken zur Wand steht. Jener Robin wiederum ist der Freund von Sophie Zöller (Isabella Krieger), der Schwester des Opfers. Hätte er ein Motiv für einen Mord gehabt? Oder doch eher die App-Gründer Dorothee Bischoff (Michelle Barthel) und Finn Kemper (Ron Heibig). Dorothee setzt irgendwann gar eine Million Euro Belohnung aus für jenen, der den Mörder an ihrem Mitarbeiter Leon Zöller ausfindig macht. Eine Million? Die würde dem chronisch klammen Privatschnüffler Wilsberg schon auch helfen.