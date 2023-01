"Der Bergdoktor: Getrennte Welten" – ein ziemlich sturer Mountainbiker

Ein Mountainbike-Fahrer will sich vor einer OP drücken, der "Bergdoktor" muss ganze Überzeugungsarbeit leisten. Kommt Dr. Gruber dabei die Liebe zu Hilfe?

Der Bergdoktor: Getrennte Welten Arztserie • 05.01.2023 • 20:15 Uhr

Eine ZDF-Konstante, so massiv wie das Gestein des Wilden Kaisers: Seit 2008 kuriert Hans Sigl als Dr. Martin Gruber Patienten in der Umgebung von Elmau – in der vergangenen Staffel tat er das vor bis zu 6,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Ist "Der Bergdoktor" für das TV-Publikum eine heilsame Realitätsflucht ins Alpenpanorama? Hauptdarsteller Hans Sigl ist sich im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau völlig bewusst, dass Dr. Gruber im ZDF auch die Sehnsucht der Menschen, dem Alltag zu entfliehen, behandelt. Fans der Arzt- und Heimatserie schrieben ihm, "dass es wichtig ist, dass dieser Eskapismus stattfindet" und man abends vor dem Fernseher mal alles um sich herum ausblenden könne.

Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich mit der zweiten Folge der aktuell laufenden 16. Staffel. In "Getrennte Welten" setzt Martin Gruber alles daran, den leidenschaftlichen Mountainbiker Felix Dreier (Felix Kreutzer) von einer wichtigen Halswirbel-OP zu überzeugen. Felix weigert sich beharrlich, da er dafür seinen geliebten Sport aufgeben müsste. Dann verguckt sich der Patient in die Doktorandin Livia Pavel (Maxine Kazis), für Gruber eine neue Chance, an Felix ranzukommen?

Unterdessen trifft Grubers Tochter Lilli (Ronja Forcher) im Krankenhaus auf ihren Großvater und ihre Tante, die Verwandtschaft ihrer verstorbenen Mutter. Dabei waren sich Martin und sein Bruder doch einig, die Pflügers weiter auf Distanz zu halten.

Ans Aufhören denkt Sigl auch nach 16. Staffeln noch längst nicht, die 17. wird 2023 gedreht. "Wenn ich lese, 'Sigl hört auf' oder 'Das Ende des Bergdoktors', ist das nur Ausdruck dessen, dass wir es in den letzten Jahren geschafft haben, uns einen Platz im Fernseh-Herz des Publikums zu erarbeiten", erklärt Sigl im teleschau-Interview. Der Erfolg der ZDF-Serie ist für ihn keine Selbstverständlichkeit: "Je länger wir senden, umso erstaunlicher ist es, dass ein solches Format sich so erfolgreich hält im deutschen Fernsehen. Und das, in einer Zeit, in der es eine hohe Fluktuation fiktionaler Stoffe gibt."

