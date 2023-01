Susan Sideropoulos feiert überraschendes GZSZ-Comeback

Gute Zeiten für GZSZ-Fans: Susan Sideropoulos kehrt zurück zur RTL-Serie. Sie habe vor Freude geweint, erzählt die Schauspielerin.

Susan Sideropoulos war 2011 bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ausgestiegen. Ihre Figur Verena Koch starb damals den Serientod. Wie ist es also möglich, dass Sideropoulos nun wieder für einige Monate bei GZSZ zu sehen sein wird? Ganz einfach: Sie spielt eine andere Rolle, die Verena zum Verwechseln ähnlich sieht. Als Sarah Elsässer war sie bereits in dem Spin-off "Leon – Glaub nicht alles, was du siehst" (auf RTL+) zu sehen.

Susan Sideropoulos ist überglücklich über das Comeback in der Mutterserie: "Ich wurde immer wieder und über zehn Jahre lang gefragt, ob ich mir ein GZSZ-Comeback vorstellen könne. Meine Antwort war stets: Ja, wenn es inhaltlich passt und es sich für mich gut anfühlt. Und jetzt ist es endlich so weit! Als ich dann im November zurück am Set war, habe ich vor Freude erst einmal geweint."

Daniel Fehlow wird wieder an ihrer Seite sein. "Über das GZSZ-Spin-off "Leon" ist es der Redaktion von RTL und der Produktion UFA Serial Drama inhaltlich schlüssig geglückt, Susan als Sarah in die GZSZ-Welt zurückzuholen: Ein absolutes Highlight für alle Zuschauenden. Dass sie uns auch wieder am Berliner Kiez begleiten wird, sorgt für die ganz große Begeisterung – auch bei mir", sagt der Leon-Schauspieler, der sich fragt: "Doch wie wird Philip reagieren, wenn er das erste Mal auf Sarah trifft?" Der von Jörn Schlönvoigt gespielte Philip war damals in den folgenschweren Unfall mit Verena verwickelt.

Und wie kommt es nun, dass Leon und Sarah gemeinsam auf dem Berliner GZSZ-Kiez aufschlagen? "Am 11. Januar läuft bei RTL um 20.15 Uhr der Spielfilm 'Leon – Kämpf um deine Liebe', die Fortsetzung des GZSZ-Spin-offs rund um Daniel Fehlows Rolle Leon", erklärt Sideropoulos. "Wir zeigen packendes Drama, die große Liebe auf der wunderschönen Insel Rügen mit einer Hochzeit und eine dramatische Wendung. Dann beschließen Leon und Sarah… Stop! Unbedingt einschalten!"