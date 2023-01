"Barfuß durch Australien": ARD-Film mit Anneke Kim Sarnau

In dem ARD-Spielfilm "Barfuß durch Australien" versucht eine vielbeschäftigte Hotelmanagerin, gespielt von "Polizeiruf"-Star Anneke Kim Sarnau, ihre 16-jährige Tochter wiederzufinden. Nach einem Streit ist die Teenagerin mit einem Freund in den australischen Outback abgehauen. Dort wollen die beiden auf einen Selbstfindungstrip gehen. Doch die Jugendlichen unterschätzen die Gefahr der Wildnis.

Barfuß durch Australien Spielfilm • 03.01.2023 • 20:15 Uhr

Die Hotelmanagerin Svenja (Anneke Kim Sarnau) und ihre 16-jährige Tochter Kira (Amira Demirkiran) führen ein Leben, um das sie sicher manch einer beneidet: Dank des abwechslungsreichen Jobs der Mutter lebten die beiden schon an den spannendsten Orten – in Riga, Shanghai oder Venedig. Zu Beginn des im Auftrag der ARD Degeto unter Regie von Alan Smithee produzierten Spielfilms "Barfuß durch Australien" hat es sie schließlich in den Outback verschlagen. Svenja liebt die Herausforderung, ein in die Jahre gekommenes Hotel in einen Vier-Sterne-Tempel zu verwandeln. Dafür entlässt sie sogar Kalti (Aaron Pedersen), einen tiefenentspannten Aboriginal, der lange Zeit Bootstouren für Touristen anbot, nun aber den strengen deutschen Sicherheitsanforderungen nicht entspricht.

Svenja und Kalti versuchen die Jugendlichen zu retten Kira ahnt davon nichts, sonst wäre es wohl schon früher zum großen Zerwürfnis mit ihrer Mutter gekommen. Schon lange leidet die 16-Jährige unter den dauernden Umzügen. Als dann auch noch ihr bester Freund Jack (Tjiirdm McGuire), Kaltis Sohn, von mehreren Mitschülern rassistisch beleidigt wird, rastet Kira aus: Sie verpasst dem Peiniger einen Faustschlag. In der Folge droht ihr der Schulverweis. Die besorgte Svenja findet das alles andere als lustig.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Nach einem großen Streit zwischen den beiden hauen Kira und Jack heimlich ab. Mit einem Rucksack und etwas Proviant ausgestattet, wollen sie ihren eigenen "Walkabout", eine Art spirituelle Wanderung ohne GPS auf der Suche nach dem eigenen Selbst, erleben. Leider unterschätzen die Jugendlichen dabei die Gefahren des Buschs. Um sie zu retten, müssen Svenja und Kalti wohl oder übel zusammenarbeiten ...

Sarnau glänzt als unterkühlte Einzelkämpferin Australien ist schon lange das Sehnsuchtsziel vieler meist junger Auswanderer auf Zeit. Auch Hauptdarstellerin Anneke Kim Sarnau könnte sich einen Neuanfang hier gut vorstellen: "Auswandern war mein großes Ziel, seit ich denken kann", erzählt sie im Interview. Abgesehen von einem Austauschjahr in den USA als Schülerin und einem fünf Jahre dauernden Engagement in Wien habe es bislang aber nicht geklappt.

Dass ihr die Dreharbeiten in Down Under gut gefallen haben, spürt man auch in dem fertigen Film: Sarnau, die hier einmal mehr die taffe, ein wenig unterkühlte Einzelkämpferin gibt, lässt hin und wieder auch tiefe mütterliche Gefühle ihrer Rolle durchblitzen. So kommt es, dass zwischen dem Cast eine tolle Chemie entsteht, der den über weite Strecken doch eher sanft dahinplätschernden Film trägt.

Nachwuchs-Star Amira Demirkiran aus TV-Serien bekannt Für die 2001 in Berlin geborene Nachwuchsschauspielerin Amira Demirkiran ist es übrigens die erste große Filmhauptrolle, nachdem sie bislang vor allem in Einzelepisoden von Fernsehserien wie "In aller Freundschaft" (2022, ARD) oder "Fritzie – Der Himmel muss warten" (2020, ZDF) zu sehen war. Ein für das deutsche Fernsehpublikum gänzlich neues Gesicht ist Tjiirdm McGuire, der bislang nur in Australien vor der Kamera stand. Auf Netflix ist er immerhin in der Serie "MaveriX" zu sehen. Der heute 52-jährige Aaron Pedersen hingegen ist nicht nur in seiner australischen Heimat, sondern auch international bekannt: Er spielte unter anderem in der Serie "The Gloaming" (seit Oktober 2020 bei MagentaTV) und im Kinofilm "High Ground", der auf der Berlinale 2020 seine Premiere feierte.

Die Dreharbeiten zu "Barfuß in Australien" fanden von 3. Februar bis 1. März 2020, also kurz vor der Corona-bedingten Abriegelung des Kontinents vom Rest der Welt statt. Auch von den verheerenden Buschbränden, die bis Mai 2020 in weiten Teilen des Landes wüteten, bekam das Filmteam am Set in der Nähe von Adelaide nach eigenen Angaben wenig mit.

Barfuß durch Australien – Di. 03.01. – ARD: 20.15 Uhr